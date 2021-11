Angst vor Lockdown für alle: Offener Streit über weitere Verschärfung

Wien – Seit gestern gelten österreichweit Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte, doch bereits am Mittwoch sollen weitere Verschärfungen angekündigt werden. Wie in der Nachtgastronomie. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kann sich allerdings bereits einen harten Lockdown für alle vorstellen – am besten schon ab nächster Woche, wie aus dem Ministerium durchsickert. Darüber ist jetzt ein offener Streit auf der türkis-grünen Regierungsbühne entbrannt.

Die Regierung zieht beim Corona-Management wieder einmal nicht an einem Strang. Während Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) Maßnahmen wie eine nächtliche Ausgangssperre andenkt, lehnt das die ÖVP vom Kanzler abwärts brüsk ab: „Wir wollen die Ungeimpften zur Impfung bringen – und nicht die Geimpften einsperren.“ Die Länder verschärfen derweil ihrerseits die Corona-Regeln vor allem mit verstärkter Maskenpflicht. Die gibt es jetzt auch an Schulen.

Doch es wird nicht nur mehr getestet, sondern auch verstärkt geimpft. Vorige Woche sind in Österreich so viele Impfungen durchgeführt worden wie seit Anfang Juli nicht mehr. Noch hat das natürlich kaum Auswirkungen auf die Fallzahlen. 11.889 Neuinfektionen sind für einen Montag extrem hoch. Alarmierend sind vor allem mehr als 3800 Fälle in Oberösterreich. Noch höher ist die Inzidenz in Salzburg, wo fast 1900 Neuinfektionen gemeldet wurden. Deutlich am besten stehen mit Wien das Bundesland mit den seit Langem schärfsten Regeln und das Burgenland mit der höchsten Impfquote da.