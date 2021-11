Die 26. Weltklimakonferenz in Glasgow mit ihren Zehntausenden Delegierten ist geschlagen. Was dabei herausgekommen ist: Vereinbarungen und Beschlüsse, die Politiker als historisch und Umweltaktivisten wie Greta Thunberg als „Bla bla bla“ bezeichnen. Vieles sollte, könnte und müsste – doch so sein wird dann wohl nur wenig.