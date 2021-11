Lab Truck erhielt fast 16 Millionen Euro vom Land Tirol

Jedenfalls hat Lab Truck Millionen verdient. Wie aus einer Anfragebeantwortung von Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) an Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider hervorgeht, zahlte das Land Tirol bisher 15,8 Millionen Euro an Lab Truck.

Nicht nur die SPÖ, die Liste Fritz und der Gemeindeverband fordern, dass die Gemeinden in das Interessentenverfahren beim Verkauf von landwirtschaftlichen Grundflächen aufgenommen werden. Auch ÖVP-Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) hofft auf einen Meinungsschwenk in ihrer Partei. Das sagte sie am Montag bei „Tirol Live“. In der aktuellen Grundverkehrsnovelle, die diese Woche beschlossen wird, wurde das noch kategorisch abgelehnt. (pn)