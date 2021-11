Tiroler Opposition übt Kritik: Misstrauen, das sich noch auflösen könnte

Innsbruck – Acht Punkte umfasst jener Dringlichkeitsantrag, den FPÖ, NEOS und Liste Fritz für die morgen Mittwoch startende November-Sitzung des Landtages eingebracht haben. Eine Auswahl: Wiederherstellung eines Testmanagements in den Wohnheimen; die Booster-Impfung bereits ab dem 4. Impf-Monat; die Wiederaufnahme und Aufstockung des Contact Tracings; einen Impf-Schwerpunkt für Lehrpersonal. Alles Maßnahmen, in den Augen der Opposition fast schon Notmaßnahmen, welchen die schwarz-grüne Koalition ohne Abstriche zuzustimmen habe. So die Diktion gestern. Ansonsten werde man einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung stellen, lautete das Ultimatum des oppositionellen Trios in einer Pressekonferenz.