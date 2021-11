Wiens Bürgermeister Ludwig im Interview: „Nicht die Zeit für Machtspielchen“

Hören Sie in Wien also mehr auf die Experten?

Ludwig: Wir haben von Anfang an Expertinnen und Experten in die Entscheidungen einbezogen. Ich bin weder ein Virologe noch ein Prognostike­r oder Mediziner. Ich höre deshalb auf jene, die hier qualifiziert sind, frage um Rat.

Ludwig: In einer unübersichtlichen Zeit sollte die Politik an einem Strang ziehen. Deshalb will ich hier keine Bewertungen abgeben, um nicht zusätzlich für Unruhe zu sorgen. Aber wichtig wäre, über Partei- und Bundesländergrenzen hinweg der Bevölkerung zu vermitteln, was geplant ist und welche Maßnahmen gesetzt werden müssen. Die Gesundheit ist das Wichtigst­e, aber zudem muss auf den Wirtschaftsstandort und das Bildungssystem Rücksicht genommen werden.