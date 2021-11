Kindesmissbrauchs-Skandal um Logopäden: 53 Verdächtige ermittelt

Würzburg – Mehr als zwei Jahre nach einem Missbrauchsskandal um einen Logopäden in Würzburg hat die Polizei 53 Verdächtige – auch in Österreich – ermittelt. Deren Personalien seien bekannt, der Komplex mittlerweile abgeschlossen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg der Deutschen Presse-Agentur mit. "Die Tatvorwürfe lauten in allen Fällen auf Besitz oder Verbreitung kinderpornografischer Inhalte", erläuterte Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der Zentralstelle Cybercrime Bayern.

Im Mai 2020 verurteilte das Landgericht Würzburg den damals 38-Jährigen in einem der größten Missbrauchsprozesse in Bayern zu elf Jahren und vier Monaten Gefängnis. Der Deutsche hatte sich jahrelang an körperlich wie geistig behinderten Buben sexuell vergangen – etwa bei seiner Arbeit in Kindergärten und in seiner Praxis. Die Opfer waren zwischen zwei und sechs Jahre alt.