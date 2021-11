Tod einer 16-Jährigen im Allgäu: 25-Jähriger und 15-Jährige vor Haftrichter

Memmingerberg – Ein 25-jähriger Mann und ein 15-jähriges Mädchen werden am Dienstag in Memmingen einem Haftrichter vorgeführt – sie sollen für den Tod einer 16-Jährigen im Allgäu verantwortlich sein. Die Leiche der Jugendlichen war am Montag nahe dem Memminger Flughafen gefunden worden. Laut Polizei starb sie an „massiver äußerer Gewalteinwirkung".