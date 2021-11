Gesunde Energiespender: Darum sind Nüsse so gut für den Menschen

Innsbruck – Nüsse schmecken immer. Besonders aber in der Adventzeit. In den kommenden Wochen werden wieder allerorts die Nussknacker ausgepackt. Das ist aus gesundheitlicher Perspektive eine gute Entscheidung. Eine Diätologin und eine Nusshändlerin wissen, was in den Früchten Gutes steckt, wie viele jeden Tag verzehrt werden können und wie sie gelagert werden sollen. Zwölf Fakten rund um die köstlichen Energiespender.