Ischgl sagt „Top of the Mountain“ Eröffnungskonzert ab

Ischgl – Das zu Beginn der Pandemie stark vom Coronavirus betroffene Ischgl hat am Dienstag "aufgrund des sich zuspitzenden Pandemiegeschehens" sein traditionelles Eröffnungskonzert abgesagt. Samstag kommende Woche hätten das Pop-Trio "Il Volo" und die italienische Popsängerin "Alice" die Skisaison im Paznauntal beim "Top of the Mountain Opening Konzert" eröffnet. Man wolle nun aber "bewusst kein Risiko eingehen", hieß es von den Verantwortlichen.

Einmal mehr wurde daran erinnert, dass 700.000 Euro in Sicherheits- und Hygienemaßnahmen investiert wurden. Im grenzüberschreitenden Skigebiet, das sich sowohl auf in der Schweiz als auch in Österreich befindet, gilt die 2G-Regel. In der vergangenen Wintersaison verzichtete Ischgl gar auf die Öffnung des Skigebiets, die Lifte standen während des ganzen Winters still. Stattdessen nahmen andere, kleinere Skigebiete im Tal den Betrieb auf. (APA)