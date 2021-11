Britney Spears über Ende der Vormundschaft: „Wie auf Wolke Sieben“

Los Angeles – Die ersten Tage nach dem Ende ihrer Vormundschaft waren für Britney Spears nach eigenen Worten ein "unglaubliches Wochenende". "Ich fühlte mich die ganze Zeit wie auf Wolke Sieben", schrieb die Sängerin am Montag (Ortszeit) auf Instagram. "Ich habe gestern Abend im schönsten Restaurant, das ich je gesehen habe, mein erstes Glas Champagner getrunken!" Am Freitag waren bei einer Anhörung in Los Angeles alle Auflagen ihrer Vormundschaft aufgehoben worden.