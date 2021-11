Potter-Mania im weltweit größten Vergnügungspark in Peking

Das Odeon-Kino am Leicester Square erinnert optisch an die Zauberschule Hogwarts. Große Banner mit den Wappen der Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin verzieren das Gebäude im Herzen Londons. Am 4. November 2001 feiert mit „Harry Potter und der Stein der Weisen“ der erste Kinofilm um den berühmten Zauberschüler seine Weltpremiere, am 16. November läuft der Film regulär in den Kinos an. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die sich kurz nach der Veröffentlichung des ersten Romans von J. K. Rowling 1997 abzeichnet. Bald kennt die Potter-Mania keine Grenzen mehr.