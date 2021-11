Polens Parlament befasst sich mit Gesetzentwurf zum Schutz der Grenze

Polnische Polizisten an der Grenze zu Belarus.

Warschau – Polens Parlament hat sich mit einem Gesetz zum Schutz der Grenze befasst, das eine zeitweise Einschränkung der Bewegungs- und Pressefreiheit in der Grenzregion möglich machen soll. Vertreter der Opposition kritisierten bei der ersten Lesung am Dienstag, die nationalkonservative PiS-Regierung wolle angesichts der Krise um die Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze den Zugang von kritischen Journalisten dauerhaft blockieren.