SPÖ verlor mit Frontmann ganze Liste in Oetz

Oetz, Imst – SPÖ-Bezirksvorsitzender Süleyman Kilic ist Betriebsrat und Gewerkschafter. Als solcher nimmt er gerade an den Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel teil. Bis vor wenigen Monaten engagierte sich Kilic auch in seinem Wohnort Oetz als Gemeinderat.

Nun musste der Bürgervertreter allerdings seine SPÖ-Liste in Oetz aufgeben. Ein Umzug in die Bezirkshauptstadt Imst ließ die Ausübung seines Mandates nicht mehr zu. Besonders schmerzhaft sei jedoch gewesen, so Kilic, dass seine Wählerschaft gänzlich auf eine Vertretung in der Oetzer Gemeindestube verzichten muss. Alle weiter hinten gereihten Personen der roten Oppositionsliste unterfertigten nämlich ebenfalls einen Mandatsverzicht. Zu guter Letzt musste daher die gesamte Gemeinderatsfraktion die Segel streichen. „Es tut uns leid, unsere Wähler enttäuschen zu müssen“, gesteht Süleyman Kilic ein.