LH Platter: „Wir können nicht jeden Tag neue Regelungen schaffen“

Innsbruck, Wien – In den nächsten Tagen wird sich politisch alles wieder um weitere Verschärfungen in der sich zuspitzenden Corona-Krise drehen. Schuld daran sind die deutlich ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus und der nachlassende Impfschutz nach der zweiten Impfung. Für Tirol, das gestern 1589 Infektionen verzeichnet hat, gilt bereits ab heute eine FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Innenräumen, wenn Kontakte mit Arbeitskollegen nicht ausgeschlossen werden können. Also fast überall. Auch Vorarlberg, das Burgenland, die Steiermark und Niederösterreich weiten die Maskenpflicht aus.

In Tirol stellt sich die Corona-Situation in den Krankenhäusern derzeit noch besser dar als etwa in Salzburg oder Oberösterreich. In Salzburg stehen sie vor einem Kollaps. Nicht so in Tirol. Aufgrund der Belegung der Krankenhäuser seien notwendige Triagemaßnahmen aus Kapazitätsgründen „nach derzeitigem Kenntnisstand derzeit noch unwahrscheinlich“, teilte das Land gestern mit. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten war in den vergangenen Tagen zwar auf 39 gestiegen, ein extremer Anstieg war aber nicht zu verzeichnen.