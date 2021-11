Aus der Innsbrucker Stadtpolitik: Mehr Parkplätze für Nordkettenbahn

Einen großen Wunsch von Nordkettenbahnen-Chef Thomas Schroll erfüllt nun die Stadt Innsbruck. Der Stadtsenat hat sich bei seiner Sitzung am Dienstag dafür ausgesprochen, den ehemaligen Spar-Parkplatz auf der Hungerburg an die Bahngesellschaft zu vermieten. Die Nordkettenbahnen wollen damit das Parken für Skifahrer deutlich günstiger anbieten. Bislang beträgt die von der Stadt eingehobene Tagesgebühr 8 Euro. Das sei für die Skifahrer zu teuer, erklärt Schroll. „Durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung haben wir Rückgänge verzeichnet.“ Wie die technische Umsetzung erfolgt, sei noch unklar, sagt Schroll.

Die Budgeterstellung in der Landeshauptstadt geht mehr schlecht als recht voran. Sowohl SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr als auch ÖVP-Vizebürgermeister Hannes Anzengruber betonten gestern, dem Budget in der derzeit vorliegenden Fassung keinesfalls zustimmen zu können. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) appelliert an das Verantwortungsgefühl aller politischen Vertreter. „Wir befinden uns in einer riesigen Pandemie. Ich erwarte mir, dass wir das mit dem Budget hinbekommen“, so Willi. Auch wenn es offiziell niemand bestätigen will, mehren sich die Hinweise, dass ÖVP, Für Innsbruck, FPÖ und auch Gemeinderäte anderer Fraktionen über ein Gegenbudget verhandeln.