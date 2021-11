Streit mit Versicherungen: Schnee von gestern in Osttirol wird Fall für die Gerichte

Streitpunkt zwischen mehreren Hausbesitzern und ihrer jeweiligen Versicherungsgesellschaft: Wer zahlt für das Befreien der Dächer von der bedrohlichen Schneelast, die sich aufgetürmt hatte? Was normalerweise von der Gebäudeversicherung gedeckt ist, um Schaden am Bauwerk zu verhindern, erweist sich im Fall des „Jahrhundertschnees 2020/2021“ als Streitfrage – unter anderem, was die Höhe der Kosten angeht. In den Wochen des „Jahrhundertschnees“ kletterten die Preise für professionelle Schneeräumung nämlich auf ungeahnte Höhen. Stundensätze bis 120 Euro waren keine Seltenheit.