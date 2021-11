Leitartikel zur Impfpflicht: Mit Tabus in der vierten Welle

Die Corona-Pandemie ist nicht teilbar: weder in eine der Ungeimpften noch in ein Szenario „geimpft, genesen oder gestorben“. So werden wir die Bewältigung der Gesundheitskrise nicht schaffen, weil politisch angelernte Reflexe und Tabus mehr denn je die vierte Welle prägen. „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, steht auf der Grabplatte der Kärntner Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. In Wahrheit sagt Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) derzeit das, was sich viele Geimpfte denken: Warum soll es wieder Einschränkungen für uns geben?