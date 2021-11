Frida Kahlo-Selbstporträt für 34,9 Millionen Dollar versteigert

New York – Ein Selbstporträt der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo, auf dem ihr Ehemann, der Maler Diego Rivera, zu sehen ist, ist am Dienstag für 34,9 Millionen Dollar (30,7 Mio. Euro) versteigert worden. Es erzielte damit den höchsten Preis, der je für ein Gemälde eines lateinamerikanischen Künstlers bezahlt wurde. Kahlos 1949 vollendetes Gemälde „Diego y yo" („Diego und ich") kam bei Sotheby's in New York unter den Hammer und wurde an einen unbekannten Käufer verkauft.