Mordversuch an eigener Mutter: 26-Jähriger vor Gericht

Die Tat spielte sich in der Wohnung der Frau in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck ab.

Innsbruck – Ende Juli hatte ein 26-jähriger Innsbrucker – die TT berichtete – seine Mutter so lange am Hals gewürgt, bis bereits Stauungsblutungen eingetreten waren. Nachdem die Frau den Sohn noch mit dem Fuß von sich wegstoßen konnte, versuchte dieser laut Staatsanwaltschaft, ihr mit einem Obstmesser in den Bauch zu stechen. Laut Polizei hatte der Angeklagte angegeben, dass er seiner Mutter mit dem Messer in die Brust stechen wollte, berichtete ein Ermittler.

Es waren offenbar dennoch zwei Messer im Spiel. Mit ihnen in der Hand habe sie der 26-Jährige verfolgt, so die Frau, bevor sie sich zunächst im Schlafzimmer ihrer Wohnung in Innsbruck-Pradl in Sicherheit bringen konnte. Doch dann brach die Klinke der Tür ab und es kam zum Würgevorgang im Zimmer. Die Mutter war in die Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen worden. „Sie hat schwere Hämatome im Kopfbereich und an den Oberarmen“, so die Polizei damals.