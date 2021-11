Erfolgreicher Abschluss der Tiroler Journalismusakademie: Dekrete verliehen

Dass große Herausforderungen auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten, machte Präsident Hermann Petz deutlich. Hochwertiger Journalismus sei in einer Demokratie unerlässlich und dafür brauche es eine hochwertige Ausbildung. Das biete die Tiroler Journalismusakademie, die in dieser Form einzigartig sei, so Petz.