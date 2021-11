84-Jährige nach Brand im Bezirk Baden tot, 91-Jähriger im Spital

Pottendorf – Nach einem Brand Dienstagabend in einem Mehrparteienhaus in Pottendorf (Bezirk Baden) ist eine 84-jährige Bewohnerin im Wiener AKH verstorben. Ihr 91-jähriger Ehemann wurde mit dem Notarzt ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Brand war in einer Wohnung im Erdgeschoß ausgebrochen, wie auch Medien berichteten. Das Ehepaar musste reanimiert werden und wurde in Spitäler gebracht, die Frau starb in der Nacht im Krankenhaus.