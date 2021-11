Von Laers Corona-Analyse, Alpinismus und Geld: Das war „Tirol Live"

Top-Virologin Dorothee von Laer von der Medizinischen Universität Innsbruck sprach bei „Tirol Live“ über die aktuelle Corona-Situation und die Sinnhaftigkeit der gesetzten Maßnahmen von Ländern und Bund. Nachdem die Corona-Zahlen österreichweit weiterhin ansteigen, setzen die Bundesländer teils auf eigene Strategien, wie zuletzt Tirol mit der FFP2-Pflicht am Arbeitsplatz. Auf die Frage, ob denn Ungeimpfte mehr zur Rechenschaft gezogen werden sollen, meinte die Virologin, dass jede Maßnahme nur so gut sei, wie sie auch eingehalten wird. Klare Kommunikation sollte dabei Verwirrungen verhindern. „Den Leuten verbieten vor die Tür zu gehen, bringt nichts. Was etwas bringt ist, dass man die Kontakte außerhalb des Haushaltes minimiert."

Die nächsten Tage werden zeigen, ob die verhängten Maßnahmen wirken. „Ich bin nicht so furchtbar optimistisch, ich kann mir vorstellen, dass das so nicht reicht. Dann müssen wir am Ende doch zum Lockdown greifen“, so die Virologin. Frühere Maßnahmen und höhere Impf-Zahlen hätten diese Situation verhindern können. Am Kontakt mit dem Virus werde laut der Expertin niemand drumherum kommen – ob geimpft oder ungeimpft.