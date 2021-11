Davis Cup in Innsbruck: Game, Set und Zuversicht

Innsbruck – Die Politik, Schulter an Schulter mit Sport, Tourismus und Sponsoren – es ist ein Bild der Einheit und Solidarität, das an diesem Tag vom frisch verlegten Tennis-Platz aus der Olympiahalle in die Welt hinausgeht. Gemeinsam sind wir stark, das war wohl nie notwendiger als jetzt, wenige Tage vor dem Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck (25.–30.11.). Denn trotz steigender Covid-19-Zahlen und diverser Lockdown-Szenarien soll Österreichs bis dato größtes Tennis-Event zum Fest werden. Doch gelingt das auch?