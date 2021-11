Frau in Villach erschlagen: 28-Jähriger gestand die Tat

Villach – Nachdem am Montag ein 28-jähriger Mann die Leiche einer Frau vor der Bezirkshauptmannschaft in Villach abgelegt hatte, hat dieser gestanden, die 29-Jährige erschlagen zu haben. "Der Hintergrund und die Motivlage müssen noch ermittelt werden", sagte Markus Kitz, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht, eine Entscheidung über eine Untersuchungshaft könnte noch am Mittwoch folgen.