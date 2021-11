Advent, Advent – ein (elektrisches) Lichtlein brennt!

Der erste Adventsonntag rückt näher und somit die Zeit, in der vielerorts blinkende und leuchtende Dekorationsartikel aus ihrem Sommerquartier geholt werden: Lichterketten, LED-Kerzen und Co. sorgen in der kalten Jahreszeit für warmes Licht in und um unser Zuhause. Aber was tun, wenn das ein oder andere Stück nicht mehr funktioniert? Als Merksatz gilt hier wie auch für viele andere Geräte: Wenn es blinkt, leuchtet oder summt, darf es meistens nicht in die Restmülltonne.