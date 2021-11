Platter lädt Schallenberg und Mückstein zu LH-Konferenz nach Tirol ein

Innsbruck – Am Freitag wird bei der Landeshauptleute-Konferenz eine Weichenstellung über weiteres Vorgehen in der Pandemie-Bekämpfung in Österreich fallen. Zugleich will sich Tirols Landeshauptmann und aktuell Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz Günther Platter um ein Bild der Geschlossenheit bemühen. Wie die TT am Rande der heutigen Landtagssitzung erfahren hat, lädt Platter deshalb sowohl Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) als auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zur Sitzung der Landeshauptleute nach Tirol ein.