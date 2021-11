Ehe für alle ab Juli 2022 auch in der Schweiz möglich

Bern – Nach einer positiven Volksabstimmung gilt die Ehe für alle ab kommendem Jahr auch in der Schweiz. "Gleichgeschlechtliche Paare können ab dem 1. Juli 2022 heiraten oder ihre eingetragene Partnerschaft in eine Ehe umwandeln", teilte die Regierung am Mittwoch mit. Die Schweiz ist damit eines der Schlusslichter in Europa.