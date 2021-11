Als Microsoft-Mitarbeiter und Tochter ausgegeben: Zwei Betrugsfälle in Tirol

Stanzach/Kufstein – Von zwei Betrugsfällen in Tirol berichtet aktuell die Polizei: Eine 53-Jährige überwies in Stanzach nach einigen Nachrichten ihrer vermeintlichen Tochter mehr als 1000 Euro, eine 73-Jährige aus dem Bezirk Kufstein fiel auf einen vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter hinein.

Laut Polizei erhielt die 53-Jährige am Dienstag eine Nachricht auf ihr Handy, in welcher sich Betrüger als ihre Tochter ausgaben: Ihr Handy sei kaputt und diese Nachricht über ihre neue Telefonnummer verschickt. Nach weiteren belanglosen Nachrichten forderten die Unbekannten die Frau auf, einen vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto zu überweise. Die 53-Jährige kam der Aufforderung nach und bemerkte den Betrug erst, als sich ihre echte Tochter am Abend bei ihr meldete.