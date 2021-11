Wörgl – Seinen Führerschein musste am Mittwochvormittag der Lenker eines Lieferwagens abgeben, der auf der Inntalautobahn (A12) mit 174 km/h eine Zivilstreife der Polizei überholt hatte. In dem Baustellenbereich in Wörgl sind nur 60 km/h erlaubt. Außerdem fuhr der 33-Jährige laut Polizei auf der mit zwei Metern Breite begrenzten linken Spur, obwohl sein Wagen 2,45 Meter breit ist. (TT.com)