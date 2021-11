Auch WK-Präsident Walser will Bleiberecht für Okoh

Innsbruck – „Es spricht so viel dafür, dass Henry Okoh eine Aufenthaltsberechtigung und eine Arbeitserlaubnis erhält“, bringt sich auch der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, Christoph Walser, in die Diskussion um jenen kürzlich geehrten Asylwerber ein, gegen den ein in zweiter Instanz negativer Asylbescheid besteht. „Er ist seit 7,5 Jahren hier in Tirol, engagiert sich beim Fußballverein, ist arbeitswillig und hat sich mit dieser Auszeichnung als couragierter Mitbürger auch bewiesen“, setzt sich Walser „massiv“ für ein Bleiberecht des Nigerianers ein. Man könne „sich nicht dauernd hinter dem Asylrecht verstecken“, wenn es um solche Menschen geht, die man in der Wirtschaft angesichts des Arbeitskräftemangels gut brauchen könnte.