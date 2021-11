„24 h. Wir bleiben wach“: Kulturbetreuung rund um die Uhr

Innsbruck – 24 Stunden lang wird am Freitag und Samstag das Brux in Innsbruck bespielt. Ohne Pause. Ständig abrufbar. Ein Rhythmus, wie ihn die unzähligen 24-Stunden-Pflegekräfte aus Osteuropa kennen, die in Österreich systemrelevante Arbeit leisten – im Hintergrund, quasi unsichtbar. Ihre Arbeit hat der Verein WortKlangWelt um Sonja Prieth und Klemens Wolf ins Zentrum ihres neuesten Projektes gestellt. In ihrer 24-Stunden-Performance, die morgen Freitag um 11 Uhr startet, werden sie Alltag und Schwierigkeiten der Pflegekräfte beleuchten, aus der Perspektive der Wissenschaft, aber auch aus jener der Kunst.