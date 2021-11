283 Stufen: COPD-Patientinnen bezwangen Bergisel-Schanze

Christoph Puelacher, Renate Schweiger, Karin Draxl und Ernst Vettori (v.l.n.r.) bestiegen gemeinsam die Bergisel-Schanze. © Karbon

Innsbruck – Stufe um Stufe, Atemzug um Atemzug. Langsam bezwingen Renate Schweiger und Karin Draxl die 283 Stufen hinauf zum höchsten Punkt der Bergisel-Schanze in Innsbruck. Was teils schon für gesunde Menschen eine Anstrengung ist, wird für die zwei Frauen zur Herausforderung. Denn die beiden sind an der chronischen Lungenkrankheit COPD erkrankt.

Anlässlich des Welt-COPD-Tages am 17. November traten die Patientinnen der Reha Innsbruck zur myCOPD-Challenge an. Während in Wien der Millenium Tower (843 Stufen) erklommen wurde, stellten sich die Tirolerinnen gemeinsam mit dem ehemaligen Skisprung-Olympiasieger und Weltmeister Ernst Vettori in Innsbruck der Herausforderung.

„Die Covid-Krise hat viele Krankheiten, wie auch COPD, in den Hintergrund gedrängt“, sagt Christoph Puelacher, Lungenfacharzt und ärztlicher Leiter der Reha Innsbruck. COPD-Patienten würden oft unter Atemnot leiden, ganz besonders bei körperlicher Anstrengung.