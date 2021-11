Larissa darf am Sonntag wieder bei „The Voice of Germany“ singen

Am kommenden Sonntag, den 21. November, ist die Sängerin wieder im Fernsehen zu sehen, und zwar um 20.15 Uhr auf Sat1. In dieser Staffel von „The Voice of Germany“ ist das Auswahlverfahren noch spannender, sagt Larissa. So kann eine Kandidatin oder ein Kandidat auch schon während des Einübens der Songs für die Battles nach Hause geschickt werden, wenn der Coach – in Larissas Fall ist das Nico Santos – doch nicht so ganz vom Talent des Betreffenden überzeugt ist. Wie es der 42-jährigen Osttirolerin dabei geht und ob sie bleiben darf, ist am Sonntag zu sehen. (co)