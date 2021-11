Gemeindeversammlung in Wörgl: Stadt fokussiert Verkehrsproblem

Wörgl – Einen Rück- und Ausblick über die Entwicklungen in Wörgl gab es am Dienstagabend bei der öffentlichen Gemeindeversammlung. Rund 20 der 14.300 Einwohner waren der späten Einladung von BM Hedi Wechner – die Versammlung wurde erst am Tag zuvor auf der Website veröffentlicht, im Stadtmagazin war sie ohne Uhrzeit und Veranstaltungsort erwähnt – gefolgt und nutzten (2-G-kontrolliert) die Chance für direkte Fragen an politische Führer und Amtssachverständige.