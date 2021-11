TT-Analyse zu Après-Ski: Ausgelassen feiern in Zeiten voller Spitäler

Après-Ski ist ein Reizwort dieser Corona-Pandemie. Mit dem Corona-Ausbruch in Ischgl gingen die Bilder von überfüllten Lokalen, in denen hemmungslos gefeiert wurde, um die Welt. Trinkspiele sorgten für eine Explosion bei den Infektionen und im Nachhinein für viel Kopfschütteln. Abstand hieß das Zauberwort der Pandemiebekämpfung, in den überfüllten Bars bahnten sich Kellner mit Trillerpfeifen ihren Weg, so dicht an dicht stand das Publikum.