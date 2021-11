Der Tod liegt in der Luft: Tiroler Umweltmediziner fordert Maßnahmen

Innsbruck – Feinstaub, Stickstoffdioxid (NO2) und Ozon sind es, die in Österreich jährlich 69 Menschen pro 100.000 Einwohner vorzeitig das Leben kosten – in Summe entspricht das rund 6100 Todesfällen pro Jahr. In elf anderen EU-Staaten ist die Zahl der Todesopfer im Verhältnis zur Bevölkerungszahl niedriger als in Österreich, kommentiert der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) die neuesten Zahlen der europäischen Umweltagentur. „Wenn Österreich die neuen Luftqualitätsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO erreicht, können 2900 vorzeitige Todesfälle vermieden werden“, so der VCÖ in einer Aussendung. Er fordert verstärkte Maßnahmen zur Reduktion des Auto- und Lkw-Verkehrs in den Ballungsräumen.