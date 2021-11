Viele Krebsfälle durch HPV-Impfung vermeidbar, Skepsis in Österreich hoch

Schon in jungen Jahren sollte HPV thematisiert werden. Um eine Erstinfektion zu vermeiden, wird eine Impfung im Schulalter empfohlen.

Vor allem in Österreich ist die Impfbereitschaft „grottenschlecht“, wie Christian Marth, Direktor der Innsbrucker Uniklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Präsident der Krebshilfe-Tirol, betont. Die Impfquote liege hierzulande bei 50 Prozent, im Vergleich dazu sind es in Botswana 87 Prozent. „Wir leben in einem Land der Impfskeptiker und erleben das Gleiche wie bei Corona. Es gibt eine Impfung, aber viele gehen nicht hin.“