25 Tote bei Jihadisten-Angriff im Niger

Niamey – Mutmaßliche Jihadisten haben im Niger mindestens 25 Menschen getötet. Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Überfall am Dienstag in der Stadt Bakorat in der Wüstenregion Tahoua an der Grenze zu Mali. 25 Zivilisten seien getötet und ein weiterer verletzt worden. Außerdem hätten die Angreifer zwei Fahrzeuge angezündet. Nach Angaben eines Behördenvertreters hatten die Angreifer in Bakorat Mitglieder einer Bürgermiliz attackiert.