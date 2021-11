Corona in China: Null Covid zu einem hohen Preis

Peking – 32 neue Corona-Fälle registrierte das 1,4-Milliarden-Land China am Dienstag, im kleinen Österreich waren es mehr als 10.000 Neuinfektionen. Während Europa gegen die vierte und bisher heftigste Welle der Pandemie kämpft, scheint sie in der Volksrepublik längst besiegt. Peking ist stolz auf den Erfolg seiner Null-Covid-Strategie. Doch der Preis für die geringen Infektionsraten ist hoch, in der Bevölkerung wächst der Unmut über die drakonischen Maßnahmen.

Besonders leiden die Menschen in der Stadt Ruili an der Grenze zu Myanmar darunter. Schmuggler und Flüchtlinge schleppen das Virus dort immer wieder ein. Beim geringsten Verdacht einer Infektion wird die Stadt abgeriegelt und alle 210.000 Einwohner werden getestet. Ein Kleinkind dort habe bereits 70 Tests über sich ergehen lassen müssen, berichtet die Lokalzeitung.

Aus Angst vor Quarantäne traut sich kaum mehr ein Tourist nach Ruili. "Wir arbeiten zwar weiter, aber wir kommen gerade so über die Runden", sagt der Schmuckhändler Lin. Aus Angst vor Repressalien will er seinen vollen Namen nicht nennen.

Seit Beginn der Pandemie vor knapp zwei Jahren in Wuhan zählte China offiziell weniger als 100.000 Covid-Infektionen, den letzten Todesfall gab es im Jänner. Dennoch reagieren die Behörden beunruhigt auf jeden kleinen Ausbruch - vor allem mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar.

In den vergangen Wochen wurden wieder ganze Städte unter Quarantäne gestellt, Millionen Chinesen dürfen ihre Wohnung nicht verlassen. Die Stadt Heihe an der russischen Grenze hat eine Belohnung von 100.000 Yuan (13.500 Euro) für Informationen ausgelobt, die den Ursprung des jüngsten Ausbruchs aufklären.

Doch der Widerspruch in der Bevölkerung wächst, auch gegen die Überwachung durch die Gesundheits-App. In Online-Netzwerken sorgte der Fall eines Pekinger Geschäftsreisenden für Wirbel, der wegen der App nicht nach Hause zurück durfte, obwohl er geimpft und negativ getestet war und sich auch nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hatte. Inzwischen räumten die Behörden Fehler in einigen Fällen ein.