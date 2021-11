Innsbrucker Haie wollen trotz Corona auf der 1,778-Welle surfen

Innsbruck – Die neu angelegte Tabelle der ICE Hockey League beschäftigte HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe gestern weniger als ein positiver Corona-Test in den eigenen Reihen, der das Training auf Eis legte. Nach neuerlichen Testungen wird man weitersehen. O’Keefes Wunsch – „Ich hoffe, wir können gegen Fehervar mit einem kompletten Kader agieren“ – scheint aber in die Ferne zu rücken. Das Gros des Kaders ist zwar geimpft, Ansteckungen sind in einer Eishockey-Kabine dennoch nicht ausgeschlossen.