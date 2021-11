Österreich vor Lockdown: Platter dagegen, Regierung tagt mit Sozialpartnern

Das Bundeskanzleramt am Donnerstag. © HANS PUNZ

Wien – Im Bundeskanzleramt hat am Donnerstagnachmittag das angekündigte Treffen zwischen Regierung und Sozialpartnern zur Corona-Krise begonnen. Die Regierungsspitze berät dabei mit Vertretern von ÖGB, AK, WKÖ und Industriellenvereinigung weitere mögliche Maßnahmen angesichts der hohen Fallzahlen und der dramatischen Lage auf den Intensivstationen. Ob dabei auch ein österreichweiter Lockdown eine Option ist, wollte vor Beginn keiner der Teilnehmer sagen.

Auf Regierungsseite nehmen Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne) teil – ebenso Arbeitsminister Martin Kocher und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (beide ÖVP).

📽️ Video | Analyse: Kommt ein genereller Lockdown?

Immer mehr Stimmen aus Ländern für Lockdown

Standen die Landeschefs in der Vorwoche einem Lockdown noch skeptisch gegenüber, mehrten sich angesichts der steigenden Infektionszahlen am Donnerstag indes die Stimmen der Befürworter. Beschlossene Sache ist er ab Montag in Oberösterreich und Salzburg, egal ob ein bundesweiter kommt oder nicht. Auch in Vorarlberg mehren sich die Stimmen für einen sofortigen Lockdown. Und Kärnten will jedenfalls einen "kurzen, harten" prüfen. Ablehnend gab man sich in Tirol und der Steiermark.

In Zusammenhang mit Spekulationen über einen weiteren Lockdown ab Montag verwies Tirols Landeshauptmann Günther Platter darauf, dass laufend Gespräche stattfinden würden. Außerdem habe er bereits gestern im Landtag gesagt, dass er gegen einen harten Lockdown für alle sei, hieß es am Donnerstag.

Wenige Antworten vor der Sitzung

Vor Beginn der Sitzung gaben sich die Teilnehmer zugeknöpft. Lediglich WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf gab ein zurückhaltendes Statement ab. Die virologische Situation sei eine sehr ernste, es werde Schritte brauchen. Welche, "das wird zu besprechen sein", sagte er lediglich. Mit dabei bei den Gesprächen sind außerdem u.a. Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, Gewerkschaft-Präsident Wolfgang Katzian, Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl, IV-Generalsekretär Christoph Neumayer und IV-Präsident Georg Knill.

Neben dem Sozialpartnertreffen führte Mückstein den Donnerstag über Telefonate mit den Landeshauptleuten zur eskalierenden Corona-Situation durch, hieß es zu vor aus seinem Büro. Parallel gebe es den ganzen Tag über Gespräche innerhalb der Regierung, hieß es.

Erwartet wurde zuletzt, dass seitens des Bundes erst nach der Landeshauptleute-Konferenz am Freitag in Tirol weitere österreichweite Schritte verkündet werden. Sowohl Schallenberg als auch Mückstein nehmen an der LH-Konferenz teil.

Gesundheitsminister drängt seit Tagen auf strenge Maßnahmen