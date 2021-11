Gut zu wissen: Wie Corona-Totimpfstoffe wirken und wann mit ihnen zu rechnen ist

Mit dem Antrag von Novavax bei der EMA ist die Zulassung des ersten Totimpfstoffs in der EU nun einen großen Schritt näher gerückt. Bis es soweit ist, dürften aber noch einige Wochen vergehen.

Innsbruck – Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass viele Corona-Impfskeptiker auch in Österreich auf Alternativen zu den bisher im Einsatz befindlichen mRNA- und Vektor-Impfstoffen warten. Ihr Hauptargument ist das mangelnde Vertrauen in die Vakzine von BioNTech/Pfizer, Moderna, J&J und AstraZeneca was mögliche Impfschäden angeht.