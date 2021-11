Mehr als zwei Kilo Cannabis und 54.000 Euro bei einem Tiroler gefunden

Sellrain, Innsbruck – Der Geruch von Cannabis aus einem Haus in Sellrain brachte am Montag eine Polizeistreife auf die Spur eines 63-Jährigen. Bei den angeordneten Durchsuchungen in dem Haus und einem weiteren Wohnsitz des Mannes in Innsbruck wurden die Beamten fündig: Mehr als zwei Kilo Cannabiskraut, knapp 200 Cannabispflanzen und 54.000 Euro Bargeld wurden sichergestellt.