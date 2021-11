39-jähriger Außerferner fiel auf „Online-Broker" herein

Reutte – Ein 39-Jähriger erstattete bei der Polizei Reutte Anzeige. Der Mann wurde auf eine Online-Plattform aufmerksam und kontaktierte einen "Online-Broker", der angeblich an der Börse handelte. Der 39-Jährige überwies einen dreistelligen Betrag auf ein ausländisches Konto in der Slowakei. Daraufhin wurde er per Mail kontaktiert und bezahlte einen weiteren hohen vierstelligen Eurobetrag ein. Als der Mann den "Broker" aufforderte, ihm den Gewinn auszubezahlen, sollte er nochmals einen dreistelligen Betrag überweisen. Dieser Aufforderung kam der Außerferner aber nicht mehr nach. (TT.com)