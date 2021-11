Interner Streit: Tirols Gesundheitsdirektor Pollak abgelöst, Rückkehr in Tirol Kliniken

Thomas Pollak kehrt in die Tirol Kliniken zurück.

Innsbruck ‒ Tirols Gesundheitsdirektor Thomas Pollak ist nicht mehr im Amt. Seit Wochen schwellte ein interner Streit in der Gesundheitsdirektion ‒ auch über diverse Abwicklungen und Abstimmungen in Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie.

Der erst im Februar installierte Gesundheitsdirektor dürfte deswegen im Einvernehmen mit Gesundheitslandesrätin Annette Leja seinen Job aufgegeben haben. Pollak kehrt mit 1. Jänner in die Tirol Kliniken zurück. Das gab das Land am Donnerstagnachmittag bekannt. Er werde künftig die Geschäftsführung der Tirol Kliniken in medizinisch-strategischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten unterstützen, heißt es.