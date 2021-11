Tirols Gesundheitsdirektor musste seinen Sessel räumen, Rückkehr in Tirol Kliniken

Innsbruck ‒ Die Reibungsverluste waren zuletzt nicht nur in der neu geschaffenen Landesgesundheitsdirektion offensichtlich. Denn wie es im Landhaus in Innsbruck heißt, ist der ehemalige Verwaltungsdirektor des Bezirkskrankenhauses St. Johann nicht in der Landesverwaltung angekommen. Die Chemie hat nicht gestimmt, Thomas Pollak blieb stets ein „Außenstehender“ in der Beamtenschaft. Fachlich geschätzt, aber im Auftreten äußerst ungeschickt. Auch im Corona-Krisenstab des Landes funkte es. Und mit der seit Mai amtierenden Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) gab es darüber hinaus einen Klimawandel in die andere Richtung: Eiszeit.

Pollak war für die Tiroler Tageszeitung für keine Stellungnahme erreichbar, das Land feilte über Stunden an einer für alle Seiten verträglichen Sprachregelung. „Das Land Tirol bestätigt, dass Gesundheitsdirektor Thomas Pollak mit 1. Jänner in die Tirol Kliniken zurückkehren wird. Mit seiner jahrzehntelangen Expertise und Erfahrung im Gesundheitsmanagement-Bereich durch seine bisherigen Tätigkeiten in der Gesundheitsdirektion des Landes, vorher am Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol sowie an den Tirol Kliniken wird er künftig die Geschäftsführung der Tirol Kliniken in medizinisch-strategischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten unterstützen.“