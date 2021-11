Skifahrer nach Kollision in Hochgurgl schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Hochgurgl – Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen eines schweren Skiunfalls in Hochgurgl. Ein 53-Jähriger fuhr am Freitag gegen 12.20 Uhr auf der blauen Piste 26, als ein Unbekannter plötzlich seitlich mit ihm kollidierte. Der Deutsche stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.