Tony Oursler in Bregenz: Beobachtet beim Untergehen im Bilderstrom

Dornbirn – Vor ziemlich genau 12 Jahren zeigte das Kunsthaus Bregenz Tony Ourslers Multimediaprojekt „Lock 2, 4, 6“, das nicht nur im Inneren eine begehbare Traumwelt inszenierte, sondern bis nach draußen drängte: Auf der opaken Glasfläche des Zumthor-Baus huschten in den Abendstunden die surrealen Bildfragmente des US-amerikanischen Pioniers der Multimediakunst. Während er in Bregenz sorgfältig auf die Architektur reagierte, machte Oursler für sein aktuelles Projekt in Bregenz kurzen Prozess. Die Schotten wurden dicht gemacht, die ehemalige Industriehalle wurde kurzum zur black box.