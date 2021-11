Leerstandserhebung: Fast jede 10. Wohnung in Innsbruck steht leer

Innsbruck – Fast jede zehnte Wohnung ist unbewohnt, wie die neueste Erhebung der Stadt Innsbruck zeigt. Die Leerstandsquote hat sich im Vergleich zu den Daten vom Februar 2021 beinahe verdoppelt. Warum? „Vereinfacht gesagt, weil wir beim letzten Mal hauptsächlich Daten aus dem Olympischen Dorf zur Verfügung hatten, wo der Anteil an städtischen Wohnungen besonders hoch ist. Diese weisen im Vergleich zu privaten Eigentumswohnungen einen deutlich geringeren Leerstand auf“, erklärt Mathias Behmann, Leiter des Referats Statistik.

In den neuen Daten sind mehrere komplette Sprengel im Westen sowie zahlreiche weitere Wohnungen aus dem gesamten Stadtgebiet enthalten. „Durchaus möglich“, so Behmann, „dass mit steigendem Eigentumsanteil an den insgesamt korrigierten Wohnungsdaten die Leerstandsquote noch etwas anwächst.“