Lage in Tirols Spitälern: „Wir weinen und sind wirklich verzweifelt“

Ärzte und Pflegepersonal in den Tiroler Kliniken arbeiten seit Monaten am Limit.

Innsbruck – Die Situation ist dramatisch. „Uns steht das Wasser bis zum Hals“, bringt es Herbert Tilg auf den Punkt. Der Direktor der Inneren Medizin I an der Med-Uni Innsbruck zeichnet ein düsteres Bild von den Zuständen im klinischen Bereich am vorläufigen Höhepunkt der Pandemie. „Als Leiter einer großen Klinik inklusive internistischer Notaufnahme und Intensivstation bin ich mit der momentanen Situation sehr vertraut: Pflegepersonal und Ärzte sind nach so langer Zeit ausgepowert. Die Realität ist, dass wir die normale Medizin zurückfahren müssen, weil wir es sonst nicht mehr schaffen. Internistische Intensivpatienten werden wieder am ganzen Klinikum verteilt, weil wir an der Inneren Medizin wieder eine reine Covid-Intensivstation haben.“